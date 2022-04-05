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تحذير من حدوث أزمة غذاء في إفريقيا تليها موجة هجرة نحو أوروبا

تحذير من حدوث أزمة غذاء في إفريقيا تليها موجة هجرة نحو أوروبا
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المجلس الروسي لتنمية السوق الاستهلاكية، ألكسندر بوريسوف، إن أوروبا سقطت في فخ، بانضمامها إلى واشنطن دون تفكير في العقوبات ضد روسيا، وحذر من موجة هجرة كبيرة من إفريقيا.

العالم - أوروبا

وصرح بوريسوف: "قبولها على عجل وبشكل عاطفي حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، وجدت أوروبا نفسها قد وقعت في فخ المبادرات المناهضة لروسيا في واشنطن، البعيدة كل البعد عن المشاكل الأوروبية".

وأوضح أنه بالإضافة إلى اللاجئين من أوكرانيا، قد تشهد أوروبا قريبا تدفقا غير مسبوق ولا يمكن السيطرة عليه من اللاجئين من إفريقيا، مضيفا أن المهاجرين يعرفون أي طريق يسلكون وإلى أين يهربون.

وأشار إلى أن العقوبات ضد روسيا تسببت في مفاقمة عملية زيادة الأسعار العالمية للحبوب والمواد الغذائية بشكل عام، والتي بدأت بسبب فيروس كورونا.

وحذر من أن "الوضع الذي نشأ الآن يهدد بحدوث أزمة غذاء رهيبة في البلدان الإفريقية"، موضحا أن روسيا وأوكرانيا تعتبران من الموردين الرئيسيين للحبوب في السوق العالمية بشكل عام، وفي إفريقيا بشكل خاص.

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