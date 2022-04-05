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صنعاء ترد على دعوة قيادي جنوبي إلى حوار يمني دون تدخل خارجي

صنعاء ترد على دعوة قيادي جنوبي إلى حوار يمني دون تدخل خارجي
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

رد عضو المكتب السياسي لانصار الله، محمد ناصر البخيتي، على دعوة وجها قيادي جنوبي إلى حوار يمني – يمني بمعزل عن التحالف والسعودية التي تقوده.

العالم- اليمن

وقال البخيتي في تدوينة على منصة (تويتر): "نحن حاضرين لسلام مشرف يضمن كرامة وسلامة كل اليمنيين".

وأضاف: "يدنا ممدودة لكل من تورطوا في استدعاء العدوان، من أجل توحيد الصف الوطني لاستكمال عملية التحرير واستعادة دور اليمن التاريخي والحضاري وتأديب المعتدين".

وأكد أن "توحيد الصف الوطني لمواجهة العدوان الخارجي ومشاركة الجميع في شرف التحرير أصبح هو الخيار الوحيد للحل لان دول العدوان لن تسمح بحوار يمني يمني خالي من التدخلات والتأثيرت الخارجية لان هذا يتعارض مع مصالحها".

وكان القيادي في "المقاومة الجنوبية" عادل الحسني، وجه دعوة لحكومة صنعاء من أجل توحيد اليمنيين وتحقيق السلام في اليمن بعيدا عن اي تدخل خارجي.

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