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ولفت الموسم الثاني من مسلسل "بابا علي" انتباه الجمهور كما حدث مع الموسم الأول، ما منحه مكانة مميزة بين الأعمال الرمضانية المغربية.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل بسيط في علاقته بمحيطه العائلي والمجتمعي داخل قرية أمازيغية محاطة بغنى الطبيعة والتراث المغربي. وهي قصة مستوحاة من شخصية "علي بابا" الأسطورية.

والعمل من إخراج مصطفى أشاور، وتأليف إبراهيم علي بوبكدي وأحمد نتاما، وبطولة الحسين بارادواز، وعبد اللطيف عاطف، وأحمد نتما، وأحمد عوينتي، والحسن شاشاو، ومصطفى الصغير، ومحمد قيمرون.

ويعرض المسلسل على القناة الثامنة، وهي محطة تنتمي إلى شبكة التلفزيون الحكومي المغربي، كما إلى جانب عرضه على "يوتيوب"، حيث احتلت الحلقة الأولى من الموسم الثاني المرتبة الثالثة في الـ"ترند" المغربي.

وسبق أن صرّح المخرج، مصطفى أشاور، لموقع "هسبريس"، بأن "المسلسل لاقى إقبالاً كبيراً، والجمهور يملك شغفاً بهذه الحكايات الأسطورية".

وأوضح حينها أن قصة المسلسل مستوحاة من شخصية علي بابا، لكنه "يعالج في جوهره العديد من القضايا ويسلط الضوء على مشاكل القرية وصعوبة الحصول على الماء ودور الفقيه (إمام المسجد)، وبالتالي هذه مشاكل حقيقية ما زلنا نعيشها اليوم في عصر الرقمنة".

وأضاف أيضاً أن "السينما العالمية والمنصات الرقمية للمشاهدة ما زالت متشبثة بهذه الشخصيات الأسطورية، كما هو الشأن بالنسبة لحكاية علاء الدين والمصباح السحري التي تمّ عرضها في أزمنة وأمكنة مختلفة، وما زالت القصة تغري المخرجين لمعالجتها في عصر الرقمنة".

ويعتبر وصول "علي بابا" إلى ترند "يوتيوب" في المغرب نجاحاً جديداً للفن الأمازيغي بعد إنجاز مماثل حققته أخيراً الأغنية الأمازيغية "واييها".

ونجحت الأغنية قبل أسابيع في تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في المغرب. وكان هذا حدثاً نادراً في تاريخ الفن الأمازيغي.