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دولتان أوروبيتان تلتحقان بركب الدول الطاردة لدبلوماسيين روس

دولتان أوروبيتان تلتحقان بركب الدول الطاردة لدبلوماسيين روس
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات في إستونيا، اليوم الثلاثاء، أنها قررت طرد 14 دبلوماسيا روسيا، فضلا عن غلق القنصلية الروسية في نارفا ومكتب السفارة في تارتو.

العالم - أوروبا

كما أعلنت لاتفيا عن إغلاق قنصليتي روسيا في مدينتي ليبايا وداوغافبيلس وطرد 13 دبلوماسيا روسيا.

يذكر أنه بعد فرنسا وألمانيا الاثنين، طردت إيطاليا والدنمارك والسويد وإسبانيا بدورها عشرات الدبلوماسيين الروس الثلاثاء، ما يمثل مزيدا من تدهور العلاقات بين الغرب وموسكو.

وأعرب الغربيون عن غضبهم نهاية الأسبوع الماضي بعد تداول صور مزعومة لعشرات الجثث بثياب مدنية في مدينة بوتشا شمال غرب كييف، عقب انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة.

من جهتها نفت روسيا قطعا تورطها، منددة بصور مفبركة، تهدف إلى تشويه صورة الجنود الروس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي نشرها نظام كييف، والتي يُزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي "استفزاز آخر" مفبرك.

ودخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ41 وتواصل القوات الروسية ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية.

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