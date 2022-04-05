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هنية يدعو مبعوث الأمم المتحدة لممارسة دوره بوقف جرائم الاحتلال

هنية يدعو مبعوث الأمم المتحدة لممارسة دوره بوقف جرائم الاحتلال
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه هنية من وينسلاند، وفق بيان وزعه مكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه.

واستعرض هنية ممارسات الاحتلال الصهيوني في الضفة والقطاع والقدس، مشيرًا إلى جرائم الاغتيال والتي كان آخرها في مدينة جنين التي استقبل أهلها شهر رمضان باستشهاد خمسة من أبنائها، فيما تتواصل ممارسات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الاقصى، سواء التي قام بها عضو الكنيست بن غفير، وما قام به وزير الخارجية لبيد في باب العامود والذي يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في هذا الشهر الفضيل.

ودعا رئيس الحركة الأمم المتحدة إلى ممارسة الدور المنوط بها في وقف هذه الممارسات في مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك لتأمين وصول كل المصلين إليه من الضفة والأرض المحتلة عام 48 ومنع أي استفزازات حوله، مستعرضًا واقع الأسرى في سجون الاحتلال وضرورة توفير متطلباتهم الإنسانية، مؤكدا في الوقت نفسه حقهم في الحرية.

كما بحث رئيس الحركة مع المنسق الخاص جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة وإنهاء وكسر الحصار، واستمع إلى شرح لما تقوم به الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

من ناحيته أثنى المبعوث الأممي على العلاقة مع حركة حماس ، ووصفها بالبناءة والاستراتيجية، مقدرًا الجهود التي تبذلها في أكثر من اتجاه.

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هنية يدعو مبعوث الأمم المتحدة لممارسة دوره بوقف جرائم الاحتلال