الاعتداء على السجناء السياسيين في السجون المصرية

العالم - مصر

قضية كانت غائبة لسنوات عن الجدل الاعلامي تفجرت في الايام الماضية ،حيث توالت شكاوى عدد من أبرز السجناء السياسيين في مصر من اعتداءات وانتهاكات متكررة دفعت عدداً منهم للإضراب عن الطعام لوقف هذه الاعتداءات، وآخرها الاعتداء الذي تعرض له السياسي البارز، رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، البالغ من العمر احدى وسبعين سنة،ما تسبب له بأزمة قلبية.

كما بدأ عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والباحثين،إضرابات عن الطعام، في أوقات متفاوتة، للمطالبة بالحرية وتحسين أوضاع حبسهم ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

ما اثار تلك الاجواء الجدلية ايضا كان فيما نقلته مصادر مصرية برلمانية وأمنية إن دوائر مقرّبة من النظام نقلت رسائل مباشرة لقيادات في مصلحة السجون بالتعامل الصارم مع المعتقلين السياسيين الذين يعلنون عن الدخول في إضرابات عن الطعام ، وعدم الاستجابة لأي مطالب تتعلق بتحسين أوضاع هؤلاء المضربين. وبعد إعلان عدد من السجناء السياسيين إضرابهم عن الطعام في سجن المزرعة بطرة، تعرضوا في الثاني من مارس/ آذار الماضي، للاعتداء بالضرب ، تحت إشراف إدارة السجن .

وقال نائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، انه "طوال هذه الفترة لم تفتح لي الزنزانة الا ثواني لتسليمي الطعام وبعد ذلك لا اشم الهواء"

وفي السنوات العشرة الاخيرة شهدت الاوضاع في السجون المصرية تدهورا واسعا وخاصة بعد استلام عبدالفتاح السيسي السلطة والتفافه على خصومه من جماعة الاخوان، حيث تمتلء بهم السجون المصرية ،وقد زادت القضية حدة خاصة بعد التقارب المصري التركي وقرار القاهرة تطبيع العلاقات مع انقرة مما استتبع ذلك من ملفات امنية وسياسية..

يقول موقع الديمقراطية للعالم العربي ان السجون المصرية يغلب عليها التعذيب المنهجي وإساءة معاملة السجناء وظروف معيشية مروعة. ويضيف انه غالبًا ما يحرم مسؤولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية، في حين يجبرونهم على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية. ويصف الموقع أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم، كما وثقتها العديد من المصادر، بما في ذلك تقرير نشرته منظمة العفو الدولية العام الماضي.

والتعذيب الممنهج في السجون لم يستثني المحتجزات،حيث حذرت جمعيات حقوقية من تعرض النساء المحتجزات للتعذيب والعنف في الحجز من قبل السلطات في ظل الإفلات التام من العقاب. لا سيّما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وكذلك عائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز في جماعة الإخوان خيرت الشاطر.