السعودية تغضب من الابتهاج بعملية ضد 'اسرائيل'

العالم - هاشتاغ

سيدات قمن بتوزيع الحلوى، في الحرم المكي، إبتهاجا بالعملية الفدائية التي نفذها البطل الفلسطيني الشهيد ضياء حمارشة في "بني براك" في تل ابيب، ووثقن إبتهاجهن، وجرى تداول المقطع، إلا ان المشهد أثار حفيظة بعض المنصات السعودية، ليتصدر وسم "هاشتاغ": "فلسطينيات يدنسن الحرم المكي"، فأثار انتشار هذا الوسم حفيظة الکثير من نشطاء مواقع التواصل.

اما في فلسطين المحتلة، فاقتحم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الأحد، منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي جولة لابيد الاستفزازية بعد ثلاثة أيام من اقتحام المتطرف عضو الكنيست إيتمار بن غفير، على رأس مجموعة من المستوطنين، المسجد الأقصى، حيث أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

"الحرية لأحمد مناصرة".. حملة عالمية للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة ذي العشرين عاما الذي اعتقل منذ سبعة أعوام وهو طفل في سنّ الـثلاثة عشر، حينها أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي الولايات المتحدة تداول ناشطون وصفحات إعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يغفو خلال حفل إنزال غواصة نووية إلى المياه.

اما في باكستان فقد تمكّن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحنكة سياسية عالية، من تفادي ما أسماه مؤامرة اسقاط حكومته، من خلال رفض التصويت على مقترح حجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية اولاً، ومن ثم دفع رئيس الجمهورية لحلّ البرلمان بهدف اجراء انتخابات مبكرة.