الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تغضب من الابتهاج بعملية ضد 'اسرائيل'

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل في السعودية، مجادلة واسعة حول توزيع حلوی ابتهاجاً بعملية بطل فلسطيني في تل أبيب.

العالم - هاشتاغ

سيدات قمن بتوزيع الحلوى، في الحرم المكي، إبتهاجا بالعملية الفدائية التي نفذها البطل الفلسطيني الشهيد ضياء حمارشة في "بني براك" في تل ابيب، ووثقن إبتهاجهن، وجرى تداول المقطع، إلا ان المشهد أثار حفيظة بعض المنصات السعودية، ليتصدر وسم "هاشتاغ": "فلسطينيات يدنسن الحرم المكي"، فأثار انتشار هذا الوسم حفيظة الکثير من نشطاء مواقع التواصل.

اما في فلسطين المحتلة، فاقتحم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الأحد، منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي جولة لابيد الاستفزازية بعد ثلاثة أيام من اقتحام المتطرف عضو الكنيست إيتمار بن غفير، على رأس مجموعة من المستوطنين، المسجد الأقصى، حيث أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

"الحرية لأحمد مناصرة".. حملة عالمية للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة ذي العشرين عاما الذي اعتقل منذ سبعة أعوام وهو طفل في سنّ الـثلاثة عشر، حينها أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي الولايات المتحدة تداول ناشطون وصفحات إعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يغفو خلال حفل إنزال غواصة نووية إلى المياه.

اما في باكستان فقد تمكّن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحنكة سياسية عالية، من تفادي ما أسماه مؤامرة اسقاط حكومته، من خلال رفض التصويت على مقترح حجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية اولاً، ومن ثم دفع رئيس الجمهورية لحلّ البرلمان بهدف اجراء انتخابات مبكرة.

روابط ذات صلة

حماس يعلق على اقتحام وزير خارجية العدو لباب العامود

بالفيديو.. لابيد يقتحم باب العامود بالقدس المحتلة

عناق ابن زايد ولابيد يثير الجدل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يعتزم استقطاب نحو 200 ألف سائح 'إسرائيلي' قبل نهاية العام

"إخوان الأردن" يؤكدون على مواجهة واحتواء تداعيات التطبيع

الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العامري

على أعتاب يوم القدس العالمي.. الإحتلال يمنع هذه الفئة من دخول الاقصى..

شاهد..قوات الاحتـلال تقتحم بلدة اليامون

النفط اليمنية: أسعار المشتقات النفطية ستتراجع في حال التزم العدوان بالهدنة