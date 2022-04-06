أبرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022

كيهان...

190 نائبا يؤكدون في رسالة لرئيس الجمهورية, ضرورة أخذ ضمانات قوية من أمريكا

عصر ايرانيان ...

رسالة نواب المجلس لرئيسي .. يجب أخذ ضمانات أكيدة من أمريكا بأي إتفاق بفيينا

سياست روز ...

فرنسا على عتبة إنتخابات رئاسية مع تزايد إحتمال خروج ماكرون من قصر الإليزيه

اطلاعات...

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إعتداءات الإحتلال الصهيوني على المصلين بالمسجد الأقصى

حمايت ...

الأمم المتحدة .. السعودية سجلت رقما قياسيا في تنفيذ أحكام إعدام هذا العام

ابتكار ...

الكرملين يكذب الإتهامات الغربية بشأن إرتكاب القوات الروسية مذبحة ببلدة بوتشا الأوكرانية

آفتاب يزد...

البنتاغون يعلن عن إرسال مسيرات هجومية وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات لأوكرانيا

ايران...

جهود عراقية لإيجاد أرضية مناسبة لإستئناف المباحثات الإيرانية السعودية ببغداد

جوان...

محافظ البنك المركزي اللبناني ينفي أنباء إعلان الدولة اللبنانية حالة الإفلاس

جمهوري اسلامي ...

الأمم المتحدة .. حكومة طالبان هي الحكومة الوحيدة بالكرة الأرضية التي تمنع دراسة الفتيات

خراسان ...

مخاوف دولية من إحتمال إنزلاق باكستان في فوضى داخلية بعد حل البرلمان والحكومة

مردم سالاري ...

محافل يمنية تتحدث عن إيجاد الإمارات والكيان الصهيوني مطارا بجزيرة يمنية بالبحر الأحمر

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات فس الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

جام جم ...

صحيفة جام جم كتبت عن الاجواء السياسية في العراق في مقالها ( الأزمة السياسية في بغداد).. هناك احزاب سياسية تتعمد مقاطعة جلسات البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية , من جانبه يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على موقفه الذي يرفض تشكيل حكومة واسعة التمثيل , وكل ذلك بات يدفع بالاجواء السياسية لطريق مسدود. (الصدر حدد مهلة أربعين يوما للإطار التنسيقي لتشكيل حكومة دون مشاركة التيار الصدري ,في نوع من التحدي ) ان ما يحدث في العراق بعد مرور اشهر طويلة على الانتخابات البرلمانية المبكرة واعلان النتائج يجسد تعثر كل المشاورات السياسية الخاصة بتكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة, ويضاف الى ذلك , تصطدم مشاورات انتخاب رئيس جديد للجمهورية بطريق مسدود ايضا . وفي ظل مثل هذه الاجواء قد تدخل المحكمة الفدرالية العليا على الخط , وقد تنتهي الامور باعادة الانتخابات البرلمانية مع كل ما يحمله هذه الخيار من صعوبات .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( حليف تكتيكي لموسكو وإستراتيجي لواشنطن ).. كيان الاحتلال "الاسرائيلي" حرص دائما على الايحاء بأن علاقاته مع روسيا استراتيجية رغم علاقاته القوية التقليدية مع امريكا , وفي هذا السياق دأب كبار المسؤولين الصهاينة على القيام بزيارات رسمية لموسكو, الا ان الحرب الاوكرانية وضعت هذا الكيان في مأزق. ( تل أبيب ترددت بشجب هذه الحرب بالبداية تفاديا لإغضاب روسيا لكنها كشفت مؤخرا عن هشاشة إدعاءات الصداقة مع موسكو) فوزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد شجب بالامس بشدة ما وصفه بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الروسي ببلدة بوتشا الاوكرانية, وفي الوقت الذي نفى فيه الكرملين الاتهامات الغربية في هذا السياق جملتا وتفصيلا . كما ان تصريحات هذا الوزير الصهيوني سبقت اجراء اي تحقيق دولي محايد في القضية ليثبت الكيان بذلك بأن علاقاته مع روسيا تكتيكية وعابرة فحسب وان الاولوية في مطلق الاحوال هي لعلاقاته الاستراتيجية مع واشنطن والغرب , وبالطبع سيأخذ الكرملين هذا الواقع في حساباته المستقبلية بالتاكيد.

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقرير لها يحمل عنوان ( كوريا الشمالية تهدد سيؤول بضربة نووية ).. وجهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذيرات خطيرة لكوريا الجنوبية من ان بيونغ يانغ ستستخدم قدراتها النووية في اية حرب قد تنشب بين البلدين . ( كيم يو جونغ قالت إن كوريا الشمالية لن تتردد عن إستخدام السلاح النووي مقابل أي هجوم كوري جنوبي )، وشددت بان سيؤول سترتكب خطئا مميتا اذا ما شنت اي هجوم على كوريا الشمالية .

وجاءت هذه التحذيرات رىا على تصريحات لوزير الدفاع الكوري الجنوبي لوح خلالها بقدرات بلاده الصاروخية على توجيه ضربات مدمرة للجارة الشمالية , وهي تصريحات تزامنت مع اجراء بيونغ يانغ مناورات عسكرية واسعة النطاق بعد سلسلة تجارب صاروخية كورية شمالية .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( ضرورة خروج التحالف السعودي بالكامل من اليمن ).. التحالف الذي تقوده السعودية منذ اكثر من سبع سنوات في حرب ظالمة على اليمن تسبب بتدمير البنى التحتية في هذا البلد الامن وفي ايجاد اكبر مآساة انسانية في هذا العصر ., ( إن الهدنة الأخيرة تطور إيجابي لكن إحلال السلام باليمن يحتم خروج التحالف السعودي بشكل كامل من الأراضي اليمنية ) ان مثل هذه الهدنة ستفقد معناها تماما اذا ما استغلها التحالف السعودي لتعزيز موقفه الميداني الهش لاستئناف حربه العدوانية بعدها , ومن هنا ينبغي ان يرافق العمل بهذه الهدنة, بدء التحالف السعودي سحب قواته وعلى ان تخرج هذه القوات بالكامل من الاراضي اليمنية مع انتهاء هذه الهدنة التي ستتحول عندها الى عملية سلام .

سياست روز ..

كنبت صحيفة سياست روز في الشان الباكستاني عن وجود ادلة جديدة تثبت ( وقوف أمريكا وراء إضعاف عمران خان) وحسب الصحيفة .. لا ينسى احد ان رئيس الوزراء الباكستاني كشف النقاب قبل حله للحكومة وقبل طلبه من الرئيس الباكستاني بحل البرلمان, بأنه يواجه ضغوطا وتهديدات امريكية بلغت حد التلويح باحتمال اغتياله لاصراره على رفض اقامة قواعد عسكرية امريكية بباكستان . لكن الجديد بالامر هو ان .. ( الخارجية الروسية كشفت وثائق تثبت تصعيد أمريكا لضغوطها على عمران خان إثر زيارته موسكو ) الخارجية الروسية قالت ان خان تلقى رسائل امريكية تحذره من زيارة روسيا لكنه تجاهلها . الى جانب ذلك قالت محافل سياسية باكستانية ان امريكا دأبت بعد خروجها الذليل من افغانستان على تحريض قوى وجماعات سياسية داخلية ضد عمران خان خاصة بعد رفضه لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ولتعزيزه علاقات اسلام اباد مع طهران وموسكو وبكين.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقرير خاص عن الحرب باوكرانيا وتداعياتها يحمل عنوان ( طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أوروبا ) .. امريكا وحليفاتها تشن حربا اقتصادية وتجارية واعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق على روسيا الى جانب ارسال السلاح للجيش الاوكراني لاستنزاف الجيش الروسي . فعلى الصعيد الدبلوماسي .. ( عمدت العديد من الدول الأوروبية لطرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أراضيها كما تخطط لطرد 85 دبلوماسيا قريبا ) وكل ذلك على خلفية اتهامات تتحدث عن ارتكاب الجيش الروسي لمجزرة مروعة ضد المدنيين ببلدة بوتشا الاوكرانية , وهي اتهامات اكد الكرملين انها مزيفة ومجرد مسرحية اوكرانية غربية لتصعيد الضغوط على روسيا . وبالطبع اكد الكرملين ايضا بأن روسيا سترد على طرد دبلوماسييها بالشكل الذي تراه مناسبا .