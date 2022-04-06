الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع جبهة النصرة بريف إدلب

العالم - سوريا



واستهداف الجيش جاء رداً على اعتداءات النصرة على نقاط عسكرية بقذائف صاروخية في محاور بسهل الغاب الشمالي الغربي، وفي ريف إدلب الشرقي، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد.

في السياق، شن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك عدة غارات مكثفة على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في السخنة ببادية حمص الشرقية، وفي الرصافة ببادية الرقة الجنوبية.

وفي شأن السياسة، نفت أوساط في وزارة الخارجية السورية صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام نقلاً عن صحيفة "حرييت" التركية التي ادّعت أن أنقرة نقلت رسائل إلى دمشق قبل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات تتعلق بنقاشات تجري حالياً داخل الحكومة التركية لاستغلال الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية والبحث عن فرصة جديدة لخلق أجواء تدعو لتحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق.