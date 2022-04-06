إيران تصدر 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة لرئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية "بهرام دارائي" على موقع تويتر اليوم الاربعاء.

واوضح دارائي، ان بعض الشركات المحلية المنتجة للقاح كورونا، نجحت في الحصول على اسواق خارجية لمنتجاتها.

واضاف، انه رغم القيود المفروضة من جانب منظمة الصحة العالمية، لكن المنتجين الايرانيين تمكنوا من ادراج منتجاتهم على سلة اعتمادها من قبل هذه المنظمة الدولية بما في ذلك لقاح "ايران كوف بركت".

يذكر ان عددا من اللقاحات الايرانية المضادة لفيروس كورونا، التي انجزت في عهد حكومة الرئيس الايراني الحالي السيد ابراهيم رئيسي، بما في ذلك لقاح بركت وفخرا وبهارات وباستوكوفوك، يتم حاليا استهلاكها في اطار التطعيم العام ضد الجائحة داخل البلاد.