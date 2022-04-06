الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تصدر 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

إيران تصدر 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء في ايران، عن تصدير نحو 4 ملايين جرعة من احد لقاحات كورونا المحلية الى عدد من البلدان.

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة لرئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية "بهرام دارائي" على موقع تويتر اليوم الاربعاء.

واوضح دارائي، ان بعض الشركات المحلية المنتجة للقاح كورونا، نجحت في الحصول على اسواق خارجية لمنتجاتها.

واضاف، انه رغم القيود المفروضة من جانب منظمة الصحة العالمية، لكن المنتجين الايرانيين تمكنوا من ادراج منتجاتهم على سلة اعتمادها من قبل هذه المنظمة الدولية بما في ذلك لقاح "ايران كوف بركت".

يذكر ان عددا من اللقاحات الايرانية المضادة لفيروس كورونا، التي انجزت في عهد حكومة الرئيس الايراني الحالي السيد ابراهيم رئيسي، بما في ذلك لقاح بركت وفخرا وبهارات وباستوكوفوك، يتم حاليا استهلاكها في اطار التطعيم العام ضد الجائحة داخل البلاد.

روابط ذات صلة

ايران.. التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأصول المجمدة

ايران ..إستئناف إنتاج الغاز من حقل سلمان المشترك

الصحة الإيرانية تسجل 44 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا: ننتظر موافقة روسيا لبدء العملية الإنسانية في ماريوبول

لقاح كورونا و(PCR) .. الطيران الايراني يعلن الشروط للوافدين الى البلد

شاهد بالفيديو.. ايران تعلن عن خطة عشرينية للتنمية النووية السلمية وتكشف عن 9 انجازات

الحشد الشعبي يكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات غربي العراق

مقتل مسلح من ’قسد’ وإصابة اثنين آخرين بهجوم في ريف دير الزور

بيسكوف: انسحابنا من منطقة كييف هي بادرة حسن نية