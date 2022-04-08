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الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" لإرسالهم للقتال في أوكرانيا

الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أطلق تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي سراح 30 مسلحا من سجونه في إدلب، معظمهم يحملون جنسيات أجنبية، تمهيدا لإرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب إن إطلاق سراح المسلحين الـ 30 الذين ينتمون إلى تنظيم "حراس الدين" تم بأوامر مباشرة من المدعو أبو محمد الجولاني (الأمير العام لتنظيم جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب.

وأفادت المصادر بأن الجولاني عقد اجتماعا قبل أيام ضم قياديين في تنظيم "حراس الدين" بحضور ضباط من الاستخبارات التركية، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق المسلحين الـ 30 من (حراس الدين)، بشرط نقلهم "بشكل مؤكد" إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية.

وكشفت المصادر عن أن هؤلاء المسلحين كان قد تم اعتقالهم على مدى الأشهر القليلة الماضية في عدة مناطق في ريف إدلب، ومعظمهم ينتمون إلى جنسيات عراقية وشيشانية ومغربية وأوزبكية.

وأوضحت المصادر أن شرط (النقل المؤكد إلى جبهات أوكرانيا) لاقى قبولا مبدئيا لدى قيادي تنظيم (حراس الدين)، وأن اجتماعا آخر تم عقده مع المسلحين الـ 30 المقصودين قبل إطلاق سراحهم، وتم خلاله إبلاغهم بجميع تفاصيل الاتفاق، وأبدوا موافقتهم على هذه الشروط مقابل الإفراج عنهم.

وتابعت المصادر: "بعد إطلاق سراح المسلحين، تم نقلهم باتجاه منطقة (سرمدا) المتاخمة للحدود (السورية التركية) بإشراف من قياديين في (هيئة تحرير الشام)، ليدخلوا من هناك إلى الأراضي التركية على أن يتم نقلهم إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".

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الجولاني يفرج عن 30 مسلحا من "حراس الدين" لإرسالهم للقتال في أوكرانيا

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