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وزيرا خارجية ايران والكويت يؤكدان على توطيد العلاقات والحوار الاقليمي

وزيرا خارجية ايران والكويت يؤكدان على توطيد العلاقات والحوار الاقليمي
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

 أكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي "احمد ناصر الصباح" ، علی استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات الثنائية بین البلدین وإجراء محادثات إقليمية.

العالم - ايران

وأعرب امیرعبداللهیان، خلال الاتصال الهاتفي اليوم الجمعة مع نظيره الكويتي احمد ناصر الصباح، عن استعداد طهران لتوطيد العلاقات مع الكويت وتنمية الحوار الاقليمي، موضحاً: إن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، تؤكد على الحوار والتعاون العملي الاقليمي في إطار أولوية سياسة توطيد العلاقات الشاملة مع الجوار، وتعتبر ان هذا التعاون يصب لصالح الامن والتقدم والتنمية الاقليمية.

واشار أمير عبداللهيان الى وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، معربا عن ترحيب طهران به، مؤكدا على ضرورة الرفع الكامل للحصار وارسال المساعدات الانسانية لشعب اليمن.

كما لفت وزير الخارجية الى أحدث المستجدات على صعيد مفاوضات فيينا الرامية لالغاء الحظر.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح على عزم بلاده توطيد العلاقات مع ايران.

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