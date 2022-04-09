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السيد نصر الله يطل مساء الاثنين المقبل عبر شاشة المنار

السيد نصر الله يطل مساء الاثنين المقبل عبر شاشة المنار
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

يطل الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين 11 -4- 2022 عبر شاشة المنار ويتحدث حول آخر التطورات السياسية.

العالم - لبنان

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