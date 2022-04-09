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بوتين يناقش الأوضاع في قره باغ مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا

بوتين يناقش الأوضاع في قره باغ مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، الأوضاع في إقليم قره باغ مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب بيان الكرملين، السبت، أجرى الرئيس الروسي اتصالين منفصلين مع كل من علييف وباشينيان.

وأشار إلى أنّ الاتصالين كان تشاوريا بعد اللقاء الذي جمع علييف وباشينيان في 6 نيسان/أبريل الجاري ببروكسل.

وبحث بوتين مع الزعيمين تطبيق الاتفاقات المبرمة بين البلدين والتحضيرات لاتفاق السلام بينهما.

والأربعاء، استضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس علييف، ورئيس الوزراء باشينيان، في بروكسل. وخلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق بدء استعدادات لاتفاق سلام، وتشكيل لجنة مشتركة لترسيم الخط الحدودي بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الأرمينية أن باشينيان وبوتين بحثا التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار بيان الحكومة إلى أنّ باشينيان سيجري زيارة لموسكو في 19 نيسان/أبريل الجاري.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ".

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة روسية، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

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