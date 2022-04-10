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العراق يدعو لتفكيك مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا 'قسد'

العراق يدعو لتفكيك مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا 'قسد'
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى تفكيك مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة الشرقي سوريا مؤكدا أن بلاده تعتبر هذا المخيم تهديدا لأمنها القومي.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الأعرجي قوله في المؤتمر الذي عقده مركز الرافدين للدراسات يوم السبت “إن وجود مخيم الهول شرق سورية يمثل تهديدا حقيقيا بسبب وجود 12 ألف إرهابي فيه وهناك محاولات لتنظيم داعش لاختراقه”.

وأضاف الأعرجي “يجب نقل جميع الإرهابيين الموجودين في مخيم الهول وإرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم”.

وتحتجز ميليشيا “قسد” في مخيم الهول آلاف المدنيين المهجرين من منازلهم في ظروف مأساوية ونقص حاد في المواد الغذائية والصحية والمستلزمات الأساسية إضافة إلى احتجازها عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي “داعش” عبر نقلهم من السجون والمخيمات في الشمال السوري لإعادة تدويرهم والاستثمار فيهم واستخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة ولطمس الدلائل التي تؤكد تورطها في دعم التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

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العراق يدعو لتفكيك مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا 'قسد'