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شاهد.. امكانيات ايران لدعم مونديال 2022 في قطر

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار رئيس الجمهورية الايراني سعيد محمد انه اذا تم التنسيق بين دول المنطقة، سوف ينتفع الجميع من حدث مونديال 2022.

العالم - مراسلون

وقال سعيد محمد في تصريح خص به قناة العالم:"هناك حدث جيد لجميع المنطقة وهو مونديال 2022 في قطر، واذا تم التنسيق بشكل صحيح، سوف تنتفع المنطقة كلها من هذا الحدث الرياضي العظيم.

وأشار الی العلاقات الجيدة بين ايران وقطر، وزيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لهذا البلاد، مؤكداً ان الرئيس رئيسي تحدث في هذه الزيارة عن امكانية استخدام امكانيات ايران لدعم قطر في مونديال 2022.

وأوضح ان وزير المواصلات القطري سيزور منطقة كيش جنوب ايران، للاطلاع علی امكانيات هذه المنطقة السياحية لدعم قطر في اقامة المونديال 2022.

وأكد ان كيش تمتلك فنادق عالية الجودة لاستضافة المشجعين ومحبين الرياضة، اضافة الی امكانية استضافة الفرق المشاركة في المونديال نظراً لوجود صالات رياضية للتدريب.

وأشار الی وجود امكانيات مهيئة للزيارات الجوية والبحرية.

وقال محمد ان مناطق كيش وقشم في محافظة هرمزغان وايضاً محافظة خوزستان جاهزة لتقديم كل الدعم لقطر، في مجال مونديال 2022.

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