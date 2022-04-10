شاهد.. ماكرون يتصدر نوايا التصويت بالانتخابات الرئاسية

العالم - اوروبا

ماكرون كثف في الأيام الأخيرة من ظهوره الإعلامي وتواصله المباشر مع ناخبيه مقدما وعودا باصلاحات اقتصادية ومواصلة قيادة أوروبا لوقف العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا.

متأخرة بخمس نقاط عن ماكرون تواصل منافسته عن اليمين المتطرف مارين لوبان حملتها مع تخفيف بسيط بشأن بعض القضايا لكن بدون تغيير في جوهر مشروعها المعادي للمهاجرين والإسلام ومصرة في الوقت ذاته على حظوظها الجادة بالفوز عكس ما تروج له استطلاعات الرأي.

وقالت مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان: "ايها الفرنسيون ايتها الفرنسيات يروج لكم البعض ان الانتخابات محسومة لكن في الحقيقة هم يبحثون عن ارباككم واحباطكم لانكم تعرفون جيدا قيمة كل صوت في ضمان الفوز لنا".

إلى الشارع الفرنسي المثقل بتبعات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب في أوكرانيا يبدو غير مهتم كثيرا بالحملات الانتخابية لكنه يتجه في أغلبه إلى ترجيح كفة ماكرون كأقل الأضرار.

وقال المحلل السياسي، جاد الخوري: "برأيي ان المنافسة قوية جدا لان ايمانويل ماكرون ومارين لوبان ربما تحدث مفاجأة كبرى لكن باعتقادي الشعب الفرنسي سيجدد التصويت لماكرون ليحصل على الاستقرار نظرا للاوضاع المعيشية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به فرنسا نظرا للحرب في اوكرانيا".

هذه الانتخابات الرئاسية على أهميتها قد تغير نتائجها صورة فرنسا داخليا وخارجيا بشكل جذري في حال حصول مفاجأت غير متوقعة.

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