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في شهررمضان المبارك

شاهد: موائد الإفطار في صحن فاطمة الزهراء (عليها السلام) في النجف الأشرف

شاهد: موائد الإفطار في صحن فاطمة الزهراء (عليها السلام) في النجف الأشرف
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أقيمت موائد الإفطار في صحن فاطمة الزهراء (عليها السلام) في النجف الأشرف.

العالم- منوعات

وفيما يلي تتابعون صورا لهذه المراسم:

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