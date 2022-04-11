شهر رمضان المبارك في المغرب العربي.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

وفي تونس التي تعيش أزمة سياسية يلتقي الغلاء وندرت مواد أساسية، بينما يتوسع الفقر في البلاد ليشمل أكثر من تسعمئة ألف أسرة. وفي المغرب استياء شعبي جراء الارتفاع الكبير في الاسعار، في سياق متسم بزيادة التضخم الذي يفسر في جزء منه بمستوى اسعار المواد المستورة والوقود. وفي الجزائر خطة حكومية لضمان وفرة المواد الضرورية وكبح المضاربة. كما تنعكس ضبابية المشهد السياسي في ليبيا على الأجواء الرمضانية. وفي موريتانيا تزداد شكاوى المواطنين من الغلاء أيضا.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش عدم مقدرة الكثير من المواطنين في المغرب العربي على تلبية احتياجات شهر رمضان المبارك.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

فاطمة مقني – صحافية وباحثة إقتصادية

إدريس أحميد - صحافي