الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

شهر رمضان المبارك في المغرب العربي.. الجزء الثاني

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تشترك دول المغرب العربي هذا العام في عدم مقدرة الكثير من المواطنين على تلبية احتياجات شهر رمضان المبارك.

العالم - المغاربية

وفي تونس التي تعيش أزمة سياسية يلتقي الغلاء وندرت مواد أساسية، بينما يتوسع الفقر في البلاد ليشمل أكثر من تسعمئة ألف أسرة. وفي المغرب استياء شعبي جراء الارتفاع الكبير في الاسعار، في سياق متسم بزيادة التضخم الذي يفسر في جزء منه بمستوى اسعار المواد المستورة والوقود. وفي الجزائر خطة حكومية لضمان وفرة المواد الضرورية وكبح المضاربة. كما تنعكس ضبابية المشهد السياسي في ليبيا على الأجواء الرمضانية. وفي موريتانيا تزداد شكاوى المواطنين من الغلاء أيضا.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش عدم مقدرة الكثير من المواطنين في المغرب العربي على تلبية احتياجات شهر رمضان المبارك.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

فاطمة مقني – صحافية وباحثة إقتصادية

إدريس أحميد - صحافي

روابط ذات صلة

أزمة القضاء التونسي والمغرب ينشئ منطقة عسكرية حدودية مع الجزائر- الجزء الاول

أبرز أحداث المغرب العربي في الاسبوع الماضي – الجزء الأول

دي ميستورا يبدأ جولته المغاربية بلقاء زعيم جبهة بوليساريو

ملف الانتخابات الليبية مرهون بأجندات خارجية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شباب جنين تتسابق إلى الجنة.. جنين..استشهاد شاب متأثرا بجراحه

كلمة للسيد حسن نصر الله مساء اليوم

طرد رتل عسكري للاحتلال الاميركي من قرية 'صالحية حرب' بريف القامشلي

الضفة تؤازر جنين.. معادلة التصعيد قائمة

اطلاق الرية الثالثة من سد الباسل لارواء اراضي القمح في الحسكة

إصابة مستوطنين في نابلس..