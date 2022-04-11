أول اجتماع لبحث ملف نفط منطقة كردستان في بغداد اليوم

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وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "يعقد في بغداد اليوم الاثنين أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة منطقة كردستان، وذلك لبحث الاجراءات التنفيذية ، بعد قرار المحكمة الاتحادية ، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في كردستان، وبما يحقق اعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام ، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية" .



يشار الى ان وزارة النفط قد شكلت لجانا متخصصة بهذا الشأن لاعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في منطقة كردستان، وعقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين ، وكلفت مستشاريين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة طردستان والشركات الدولية .



يذكر ان وفد حكومة كردستان العراق الذي وصل الى بغداد يضم عدد من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير .