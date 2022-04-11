شاهد..سرایا القدس تعلن النفير العام في جنين

العالم - خاص بالعالم

مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، مسقط رأس منفذ عملية تل أبيب الشهيد رعد حازم، إنها المدينة المرشحة لاحتضان شرارة بدء انتفاضة جديدة ضد كيان الاحتلال مع اقتراب موعد يوم القدس العالمي في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ان أعلنت 'كتيبة جنين' المنبثقة عن سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، النفير العام، للتصدي لتهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المخيم، لاعتقال فتحي حازم، والد الشهيد رعد حازم.

واعلن أبو معاذ، الناطق العسكري باسم 'كتيبة جنين'، رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف المقاتلين للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها العدو الصيهوني بحق المخيم وأهله.

تطورات جنين تاتي بعد يوم من قرار وزير جيش الاحتلال "بني غانتس" فرض إجراءات عقابية على جنين، بعد العمليات التي نفذها الشهيدان ضياء حمارشة ورعد حازم، وقتلهما عدد من المستوطنين.

وشهدت مدينة ومخيم جنين اقتحامات تخللتها مواجهات مسلحة، استشهد خلالها شاب، وأصيب آخرون، بينما حاولت قوات الاحتلال اغتيال والدة الشهيد وشقيقه« حينما استهدفت مركبتهما بإطلاق نار في المنطقة الصناعية لكنهما نجوا من تلك المحاولة.

التصعيد الاسرائيلي لم يقتصر على جنين، حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر ببيت لحم جنوبي الضفة.

وكانت فتاة فلسطينية قد استشهدت قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

كما استشهدت امرأة لديها ستة اطفال في قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد ان اطلقت قوات الاحتلال النار عليها توفت على اثره في المستشفى.



وتحدثت مصادر فلسطينية عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص اثر تعرضهم لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال فجر اليوم في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار.