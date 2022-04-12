الرئيس الايراني يوعز للاجهزة التنفيذية ببدء العمل بـ4 قوانين جديدة

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان ايه الله السید ابراهیم رئیسی وتنفيذا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، اوعز لوزارة الداخلية ومجلس الشورى الاسلامي والمعاونية القانونية لرئاسية الجمهورية بتنفيذ "قانون قائمة القوانين والأحكام الباطلة في مجال الانتخابات" و "قانون قائمة القوانين والأحكام الباطلة في مجال البلديات ومجالس البلديات ".

كما اوعز رئيس الجمهورية لوزارة الرياضة والشباب ومجلس الشورى الإسلامي والمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية بتنفيذ "قانون لائحة القوانين والأحكام الباطلة في مجال الرياضة".

الى ذلك أوعز آية الله رئيسي إلى القيادة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات ، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، و وزارة الداخلية ووزارة العدل بتنفيذ قانون تعديل قانون مكافحة تهريب السلع والعملات.