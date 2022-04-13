الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. زيارة وزير الخارجية المصري والمفتاح في اوكرانيا

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

في ظل ازمة دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن على خلفية عدد من الملفات قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزبارة الى واشنطن.

العالم - مصر

وقالت مصادر سياسية في القاهرة ان الوزير المصري يحمل في جعبته عدداً كبيراً من الملفات ويرغب مناقشة هذه الملفات مع الجانب الامريكي خاصة موقف بلاده من الحرب في اوكرانيا وتطوير العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي خاصة في ظل علنية عملية التطبيع التي تقوم بها بعض الانظمة العربية مع تل أبيب.

ويرى عدد من المراقبون ان ابرز نقاط الخلاف بين البلدين تأتي في اطار مواقف القاهرة من الحرب الروسية الاوكرانية حيث تنتقد واشنطن عدم ابداء القاهرة موقفاً واضحاً وخطوات داعمة للتحالف الغربي ضد روسيا.

الى ذلك يعتقد العديد من المراقبون ان زيارة شكري تأتي لاحتواء اتساع هذه الازمة حيث شددت الادارة الامريكية خاصة الكونغرس ضغوطها على مصر موخراً بسبب قضية الوفاة الغامضة للباحث المصري أيمن هدهود بعد نحو شهر من اعتقاله وإخفائه قسرياً لفترة وعدد من الملفات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر. كما تحدثت مصادر مصرية عن أزمة دبلوماسية وقعت بين القاهرة وواشنطن، بعد لقاء جمع السفير الأميركي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية القرار الاممي الذي يشجب ما اسمه الحرب الروسية على اوكرانيا. وقد ادت هذه المواقف حسب المصادر الى امتناع واشنطن عن تقديم عمليات صيانة وتقديم قطع غيار لبعض المقاتلات الحربية المصرية حيث فوجئ المصريون بمماطلة من الجانب الأميركي في الرد على مطالباتهم وتأجيل تلك الخطوة في الوقت الراهن، نظراً لانشغال واشنطن بما يحدث في أوكرانيا.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية المصري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا في واشنطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

علاج جديد "قاتل" للسرطان يوقف نمو ثلث الأورام التي يصعب علاجها

بروتين لتقوية عضلاتك مع تقدمك في العمر

رئيس الوزراء الأرمني: فقدنا 3825 شخصاً خلال حرب قره باغ الأخيرة​​​​​​​

إليك أفضل مشروب في شهر رمضان

روسيا: مزاعم امريكا حول استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا ما هي إلا معلومات مضللة

وفد حكومي عراقي برئاسة وزير الخارجية يتوجه إلى طهران