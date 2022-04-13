شاهد.. زيارة وزير الخارجية المصري والمفتاح في اوكرانيا

العالم - مصر

وقالت مصادر سياسية في القاهرة ان الوزير المصري يحمل في جعبته عدداً كبيراً من الملفات ويرغب مناقشة هذه الملفات مع الجانب الامريكي خاصة موقف بلاده من الحرب في اوكرانيا وتطوير العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي خاصة في ظل علنية عملية التطبيع التي تقوم بها بعض الانظمة العربية مع تل أبيب.

ويرى عدد من المراقبون ان ابرز نقاط الخلاف بين البلدين تأتي في اطار مواقف القاهرة من الحرب الروسية الاوكرانية حيث تنتقد واشنطن عدم ابداء القاهرة موقفاً واضحاً وخطوات داعمة للتحالف الغربي ضد روسيا.

الى ذلك يعتقد العديد من المراقبون ان زيارة شكري تأتي لاحتواء اتساع هذه الازمة حيث شددت الادارة الامريكية خاصة الكونغرس ضغوطها على مصر موخراً بسبب قضية الوفاة الغامضة للباحث المصري أيمن هدهود بعد نحو شهر من اعتقاله وإخفائه قسرياً لفترة وعدد من الملفات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر. كما تحدثت مصادر مصرية عن أزمة دبلوماسية وقعت بين القاهرة وواشنطن، بعد لقاء جمع السفير الأميركي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية القرار الاممي الذي يشجب ما اسمه الحرب الروسية على اوكرانيا. وقد ادت هذه المواقف حسب المصادر الى امتناع واشنطن عن تقديم عمليات صيانة وتقديم قطع غيار لبعض المقاتلات الحربية المصرية حيث فوجئ المصريون بمماطلة من الجانب الأميركي في الرد على مطالباتهم وتأجيل تلك الخطوة في الوقت الراهن، نظراً لانشغال واشنطن بما يحدث في أوكرانيا.