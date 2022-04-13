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البرلمان العراقي يستضيف وزير النفط لمناقشة أزمة الوقود غدا

البرلمان العراقي يستضيف وزير النفط لمناقشة أزمة الوقود غدا
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

يستضيف مجلس النواب العراقي، يوم غد الخميس، وزير النفط والكادر المتقدم للوزارة؛ لمناقشة ازمة الوقود التي تضرب البلاد.

العالم - العراق

وقال مكتب النائب الأول لرئيس المجلس ، إنه "برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي يعقد في مجلس النواب، اجتماع مع وزير النفط والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة ازمة الوقود، وذلك يوم غد" حسب السومرية نيوز.

ومنذ قرابة الشهر، تضرب أزمة وقود العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بعد أن أغلقت عدة محطات اهلية أبوابها احتجاجاً على إجراءات الوزارة من ناحية اعتماد النظام العادي بعد أن كانت تستخدم النظام القياسي في التجهيز، فيما لا تزال المحطات الحكومية مفتوحة لتفادي الازمة الحاصلة.

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، بحجم إنتاج يقدر بـ3.5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90% من عائداته.

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