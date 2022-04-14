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السودان… ما حقيقة وجود مراكز استخراج بطاقات هوية سودانية في النيجر؟

السودان… ما حقيقة وجود مراكز استخراج بطاقات هوية سودانية في النيجر؟
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

كشفت الشرطة السودانية حقيقة أنباء متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن مواطنين أفارقة يحصلون على بطاقات رقم قومي سودانية في دولة النيجر.

العالم-السودان

ذكرت ذلك صحيفة "الانتباهة" السودانية، في خبر نشرته اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هيئة الجوازات والسجل المدني نفت هذه الأنباء.

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود مراكز تقوم باستخراج بطاقات رقم قومي سودانية بنفس الأنظمة الموجودة في السودان.

يذكر أن الأنباء المتداولة زعمت أن تلك البطاقات يتم استخراجها لمواطني مدينتي مرادي وزيندر في النيجر، إضافة إلى مزاعم حول استخراجها للعديد من الأفارقة.

وأوضحت هيئة الجوازات والسجل المدني أن استخراج الرقم الوطني السوداني يتطلب إدخال البيانات على مستوى مركز التسجيل وإدخال البيانات على مستوى مركز البيانات.

وتابع: "من الناحية الفنية لا يمكن إتمام هذه العملية إلا عن طريق مركز متصل بمركز البيانات الرئيسي مع شرط حصوله على مفاتيح التشفير وفك التشفير المركزية".

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السودان… ما حقيقة وجود مراكز استخراج بطاقات هوية سودانية في النيجر؟