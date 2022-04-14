توجيه جديد لقيادة دفاع العراق الجوي لمواجهة التهديدات

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وقال السعدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم توجيه قيادة الدفاع الجوي ومديري مديريات القيادة وقائد قيادة القاطع الأول دفاع جوي وقيادة القاطع الأول وآمري التشكيلات والوحدات باكمال الاستعداد بكافة المتطلبات القتالية والتعبوية للقطعات وتأمين الجاهزية الكاملة للمعدات والمنظومات الفنية".

وأضاف، أن "التوجيه تضمن تلافي الأخطاء والسلبيات ومعالجتها والتهيؤ واخذ الحيطة والحذر والانتباه الشديد لمواجهة التحديات والتهديدات الجوية المعادية والمحتملة ومنع الخروقات بما يضمن ويؤمن الحماية الكاملة لسماء وارض الوطن".

وأشار إلى أن "صنف قيادة الدفاع الجوي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في فرض السيادة والاستقرار الجوي على ربوع حدود العراق العظيم".