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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته الجنوب أفريقية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته الجنوب أفريقية
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان عبر الهاتف اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية مع وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور.

العالم- ايران

وأكد أمير عبد اللهيان ، في اتصال هاتفي مع نظيرته الجنوب أفريقية اليوم الخميس ، على أهمية القارة الأفريقية في السياسة الخارجية لإيران، مشدد على العزم الجاد للحكومة الإيرانية الجديدة على تطوير العلاقات مع هذه القارة. ، خاصة مع جنوب إفريقيا.

واعتبر امير عبداللهيان العلاقات بين البلدين بأنها جيدة في مختلف المجالات، وفي إشارة إلى الانعقاد الناجح للجنة الاقتصادية المشتركة الرابعة عشرة بين البلدين، أعلن استعداد إيران لعقد الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة في المستقبل القريب، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص والقدرات في العلاقات بين البلدين.

وتطرق عبداللهيان إلى دعم إيران وجنوب إفريقيا لمواقف بعضهما البعض في المنظمات الدولية، مؤكدا استمرار هذا المسار وتعاون البلدين في المحافل الدولية.

واشار وزير الخارجية إلى المواقف الجيدة لجنوب إفريقيا من القضية الفلسطينية وقال: لقد عايشتم الفصل العنصري في بلدكم وأنتم تفهمون جيدا الوضع الحالي للتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

بدورها هنأت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا نالدي باندور بحلول شهر رمضان المبارك، ووصفت إيران بأنها دولة صديقة جيدة لإفريقيا وشددت على أن العلاقات مع إيران مهمة لجنوب إفريقيا.

وأعربت السيدة نالدي باندور عن تقديرها لدعم إيران لجنوب إفريقيا في المنظمات الدولية، وقالت ان بلادها تعتبر فلسطين دولة صديقة .

وتأكيدا للدعوة التي وجهها رئيس جنوب أفريقيا إلى الرئيس الإيراني، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أملها في أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى جنوب أفريقيا أساسا لتحقيق قفزة في العلاقات الثنائية.

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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته الجنوب أفريقية

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