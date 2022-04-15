الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

استهداف حاجز عسكري شمال شرق جنين

استهداف حاجز عسكري شمال شرق جنين
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون، حاجز الجلمة العسكري شمال شرق مدينة جنين بعبوة متفجرة.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أن المقاومين استهدفوا الحاجز التابع لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع، وانسحبوا من المكان بسلام.

وأشعل شبان فلسطينيون النار في غرف لجيش الاحتلال قرب معسكر حوارة جنوب نابلس، لحظة مرور موكب شهيد بيتا فواز حمايل.

وتشتعل مواجهات وتنطلق مسيرات وفعاليات تشارك فيها جماهير حاشدة بمدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها؛ تضامنا مع جنين ومخيمها ومقاوميها الأبطال.

وأكد تقرير فلسطيني دوري، تصاعد المقاومة النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وأظهرت الأرقام التي رصدها مركز معلومات فلسطين معطى تصاعدا مطّردا لعمليات المقاومة المسلحة، مقابل عمليات الطعن والدهس، لافتا إلى أن عمليات إطلاق النار تجاه أهداف الاحتلال تصاعدت من (51) عملية خلال عام 2018، إلى (132) عملية خلال يناير وفبراير ومارس 2022م.

وبحسب مركز معطى، تساوى عدد قتلى الاحتلال من هذه العمليات خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، مع مجموع القتلى خلال الأعوام 2019، و2020، و2021.

روابط ذات صلة

امير قطر يبحث مع عباس وهنية الأوضاع في فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..مواقع التواصل تدعو الى انتفاضة شاملة بوجه الإحتلال

دير شبيغل تشرح أسباب تاريخية لإعتماد ألمانيا على موارد الطاقة الروسية

تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية 'الشهید ستاري' الجوية

استشهاد فتى فلسطيني متاثرا برصاص الاحتلال

البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا

العراق.. امتداد تعلن عن مبادرة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر