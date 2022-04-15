مناورات بحرية أمريكية يابانية للتدريب على تبادل المعلومات حول إطلاق صواريخ

العالم - أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صدر عن البحرية اليابانية، اليوم الجمعة، أن المناورات شاركت فيها المدمر "الكونغو" اليابانية وكذلك سفينتان تابعتان للقوات البحرية الأمريكية. وعمل الطرفان على تنفيذ عدد من المهام التكتيكية الهادفة إلى تحسين التفاعل.

وشاركت في المناورات اليابانية الأمريكية في بحر اليابان في هذا الأسبوع حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" التي تعمل بالطاقة النووية. وذكرت الوكالة أيضا مشاركة قاذفات مقاتلة يابانية في المناورات، مشيرة إلى أن المناورات تم تنفيذها على خلفية زيادة عدد إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية أن القوات المسلحة الكورية الشمالية قامت في 24 مارس الماضي، بأمر مباشر من زعيم البلاد، كيم جونغ أون" بإطلاق صاروخ باليستي من طراز "هواسونغ –17" سقط في مياه المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لليابان على بعد 150 كيلومترا من جزيرة هوكايدو اليابانية.