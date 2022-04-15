شاهد.. الاقصى وسط تدنيس صهيوني واراقة دماء فلسطينية

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم في القدس المحتلة، أن المصلین الفسطنيين من كافة انحاء فلسطين وتحديدا القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة منذ ساعات الفجر الاولى توجه الى المسجد الاقصى المبارك في ظل اغلاق شامل للضفة الغربية من قبل الاحتلال الاسرائيلي حتى لا يتمكن المصلين من الدخول الى المسجد الاقصى المبارك.

واشار مراسلنا الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين واوقعت عشرات الإصابات واعتقلت عددا كبيرا من المرابطين الذين كانوا داخل المسجد.

واوضح مراسلنا أن هناك إصرار فلسطيني على دخول المسجد الأقصى رغم الحواجز ومنع الاحتلال، مشيرا الى أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال مسلحون ومتأهبون لضرب استقرار المرابطين والمصلين في الأقصى.

وقال مراسلنا ان عدد المصابين وصل إلى اكثر 150 اصابة والبعض في حالة خطرة بعد اقتحام المسجد الأقصى فجر اليوم، وقد تم نقلها من المسجد الاقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الاحمر وعدد قليل من الاصابات تم علاجها ميدانياً وجاءت هذه الاصابات نتيجة اطلاق المطاط وقنابل الصوت والاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال ضد المرابطين الفلسطينيين المتواجدين في المسجد الاقصى.

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