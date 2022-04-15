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اعتقالات واسعة بعد الاعتداء على المصلين في الاقصى

اعتقالات واسعة بعد الاعتداء على المصلين في الاقصى
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 400 مصل في المسجد الأقصى المبارك.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع وفا , قامت شرطة الاحتلال بنقل المعتقلين بواسطة حافلات إلى أحد مراكزها.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر.

وأقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانيا داخل الأقصى، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 153 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مشيرة إلى أن معظم الاصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل سبع وعشرين إصابة الى مستشفيات القدس.

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