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هنية: قرارنا الدفاع عن الأقصى وحمايته مهما كان الثمن

هنية: قرارنا الدفاع عن الأقصى وحمايته مهما كان الثمن
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الشعب الفلسطيني قرر أن يدافع عن المسجد الأقصى، مشددًا على أنه لا مكان للغزاة في قدسنا.

العالم ـ فلسطين

وقال هنية في بيانٍ مقتضبٍ اليوم الجمعة: "أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هناك خياران فقط: إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى، أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى.

وأضاف "نحن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن".

وشدد على أنه لا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن.

وفجر الجمعة، أصيب العشرات واعتقل المئات بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، وقمعت بعنف المصلين وسط اندلاع مواجهات شديدة.

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هنية: قرارنا الدفاع عن الأقصى وحمايته مهما كان الثمن