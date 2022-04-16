السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

رابطة علماء اليمن تدين العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصى

رابطة علماء اليمن تدين العدوان على الشعب الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصى
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أدانت رابطة علماء اليمن، الممارسات الصهيونية والعدوان الممنهج بحق الشعب الفلسطيني والاستهداف للمسجد الأقصى وتدنيسه.

العالم - اليمن

وقالت الرابطة في بيان لها الجمعة، "ندين كل خطوات التطبيع المتسارعة التي تقوم بها أنظمة العمالة."

وأشادت بالمعنويات العالية للشعب الفلسطيني الحر، مباركة مواقف شبابه التي تعبر عن عنفوان أبنائه وقوة إيمانهم وإرادتهم أمام العدو الصهيوني.

وأكدت الرابطة تأييدها لكل الخطوات والمواقف والعمليات والقرارات التي تسهم في ردع الكيان الصهيوني، مستنكرة حالة الصمت والتواطؤ للأنظمة العربية وغير العربية.

ودعت الشعوب الإسلامية وعلى رأسها الأحرار في محور المقاومة والنخب العلمية والفكرية إلى نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها واجبا دينيا ومسؤولية تقع على عاتق الجميع بدعم حركات الجهاد وإمدادهم بالمال والسلاح، محملة كل الأنظمة العميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن التداعيات لصلف وغطرسة وهمجية الكيان.

وأكدت على أهمية التحرك الإيماني الواعي لكشف أنظمة العمالة وأبواق الانبطاح والتبعية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن الطريق الوحيد والقريب إلى فلسطين هو الإعداد والجهاد، وثقافة الشهادة هي الكفيلة بتحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة من دنس اليهود.

كما أكدت رابطة علماء اليمن على وجوب توحيد صفوف حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين والبعد عن كل أسباب التنازع التي تخدم الكيان الصهيوني وعملائه المنافقين.

روابط ذات صلة

إدانات إسلامية وعربية لاقتحام الاحتلال المسجد الأقصى

العراق يدين بشدة اقتحام الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

وزير الخارجية الايراني: ما حدث في المسجد الأقصى يجسد عجز الصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا نهاية الحرب الأوكرانية لیست في مصلحة الأمريكيين؟

حميدتي: نحن لا نرفض الوفاق والسودان لن يسير إلى الأمام إلا بالاتفاق

ه‍‍ذه رسالة عضو الوفد اليمني المفاوض الى دول العدوان

اعتقال 15 من مثيري الشغب امام السفارة الايرانية في كابول

القدس ليست يتيمة

الكشف عن فحوى الرسائل التي نقلتها "حماس" إلى الاحتلال عبر مصر