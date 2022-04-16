اليوم الـ52 من الحرب في اوكرانيا ..موسكو تحذر الغرب

العالم - خاص بالعالم

على رقعة اوكرانيا، استهلك الغرب في خطوته الاولى جميع بيادقه، فامطرت روسيا بسيل من العقوبات والاجراءات وسط حملة تحشيد عالمية ضدها.

في المقابل، تلعب موسكو بهدوء، فبعد قرار بيع الغاز بالروبل، ارسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرات احتجاج الى جميع الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة، حذرت فيها اميركا وحلفائها من ان الاستمرار في ما وصفته بالتسليح غير المسؤول لكييف، سيجعلها تواجه عواقب لا يمكن التنبوء بها.

الخارجة الروسية حذرت ايضا من ان انضمام السويد وفنلندا الى حلف الشمال الاطلسي سيكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الامن الاوروبي.

الرد لم يتوقف عند هذا الحد، بل طردت موسكو 18 دبلوماسيا من بعثة الاتحاد الاوروبي في خطوة انتقامية بعد قرار التكتل اعلان 19 دبلوماسيا روسيا اشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك في وقت سابق من الشهر الجاري.

حتى التصريحات الاسرائيلية، فقد رد عليها السفير الروسي في تل ابيب أناتولي فيكتوروف، والذي اكد ان مسؤولي كيان الاحتلال لا يعرفون التفاصيل ولا يوجد دليل على اتهام بلاده بارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا، مطالبا بموقف عادل.

وبالتزامن مع احتدام المعركة الدبلوماسية، تنطلق صفارات الانذار من الغارات الجوية فوق معظم انحاء اوكرانيا، كما يستمر سماع دوي الانفجارات في العاصمة كييف كان آخرها قد استهدف مصنعا لانتاج الدبابات، حيث تستهدف روسيا، بحسب وزارة دفاعها، البنية التحتية العسكرية الاوكرانية ردا على الهجمات داخل اراضيها.