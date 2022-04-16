الرئيس العراقي يهنئ اللامي بتجديد انتخابه نقيباً للصحفيين

العالم - العراق

وقال بيان لمكتبه الاعلامي، إن "صالح هنأ نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بمناسبة تجديد انتخابه نقيباً للصحفيين".

وأضاف البيان، أن "صالح هنأ ايضا اعضاء مجلس النقابة الجديد، متمنياً للاسرة الصحفية العراقية النجاح والتألق وترسيخ الكلمة الحرة الصادقة".

وفاز مؤيد اللامي، اليوم السبت، بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين في الانتخابات التي جرت يوم أمس.

وقال مصدر من النقابة، إن "مؤيد اللامي، فاز بانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت يوم أمس الجمعة، بعد حصوله على أعلى الأصوات 1184 صوت".



واضاف ان " خالد جاسم فاز بمنصب النائب الأول بعد حصوله على 740 صوتاً، فيما فاز محمد حنون بمنصب النائب الثاني بعد حصوله على (664) صوتاً".



وتابع، ان "أما الاعضاء الفائزين بمجلس النقابة هم: حسن العبودي 784 صوتا، جبار طراد 632 صوتا، بان القبطان 517، سعد محسن 509، صادق فرج 506، سناء النقاش 466، زهرة الجبوري"، مشيرا الى ان "لجنة المراقبة هم: كاظم تكليف 619، هادي جلو 678 ، هبة حسين 421 ".

