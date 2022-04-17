مالي وتشاد ترحبان بمبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة في السودان

العالم - السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال لقائهما بالوفد الرئاسي للجبهة الثورية برئاسة الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية بالسودان اليوم في إطار سلسلة لقاءات الجبهة الثورية لشرح مبادرتها لحل أزمة السودان للجهات المعنية.

وقال مصطفى تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية ان السفير المالي أكد الاستعداد للوقوف مع مبادرة الجبهة الثورية في مساعيها لإيجاد حلول جذرية للازمة السودانية .. مضيفا ان السفير المالي أكد على إزالية العلاقات بين السودان ومالي بجانب تقديمه لشرح العلاقات الإستراتيجية ببن البلدين.

وأوضح تمبور إن القنصل التشادي امن على ان الازمة السودانية تحتاج الى حلول جذرية منوها إلى ان عدم الاستقرار في السودان يؤثر على الاستقرار في تشاد مبينا أن تشاد أكثر حرصا على إنجاح مبادرة الجبهة الثورية حول حل أزمة البلاد.

كما أضاف إن القنصل التشادي شرح طبيعة العلاقات بين شعبي السودان وتشاد التي تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية و تاريخية قديمة .. مضيفا ان القنصل التشادي وصف مبادرة الجبهة الثورية بالمهمة .

وأشار إلى أن تشاد لعبت دور المسهل و المراقب في مفاوضات السلام بين الحكومة و الجبهة الثورية بجوبا .. مؤكدا ان الجبهة الثورية اشادت بتصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالأمس حول تهيئة الأجواء لإنجاح المبادرة والحوار بين الأطراف السودانية وانه سيتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين .