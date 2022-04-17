صمت دولي ضد هجمات وحشية لم تكن في أوكرانيا

العالم - هاشتاغ

لا تشغلوا بالكم، فما يحصل هو في القدس وليس أوكرانيا. هكذا علق أحدهم على الإعتداءات الهمجية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين داخل المسجد الأقصى.

طبعا هي صورة للديمقراطية الوحيدة في المنطقة والكيان الأكثر تطورا وإنسانيَّةً بين دول المنطقة كما يروج البعض لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

وسجل هاشتاغ المسجد الاقصى ترندنغ في اكثر من دولة تضامنا مع المصلين في المسجد.

بعد اعلان الملياردير الاميركي ايلون ماسك شراء اكبر حصة من الشركة المشغلة لتطبيق تويتر، ثم عرضه شراء كل الشركة، حرب كلامية اندلعت بينه وبين الامير السعودي الوليد بن طلال الذي يدير الشركة القابضة التي تمتلك ايضا حصة في تويتر.

يقال انه حيث توجد سفارة أميركية ستجد اضطرابات ومشاكل. السفيرة الاميركية في الكويت أرينا رومانوسكي تثير الجدل مجددا بعد تعليق حول المرأة الكويتية حيث انتقدت عدم منح المرأة في الكويت حق إعطاء الجنسية لأبنائها، لتثير غضبا لدى الكويتيين الذين دعوها لعدم التدخل في شؤون بلادهم.

يبدو ان المواقف المحرجة باتت برنامجا ثابتا في يوميات الرئيس الاميركي جو بايدن فقد شوهد وهو يمد يده وكأنه يصافح الهواء بعد كلمة له امام مؤيديه في ولاية نورث كارولينا.