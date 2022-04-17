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حماس: المعركة مفتوحة والاحتلال سيدفع ثمن حماقاته في الأقصى

حماس: المعركة مفتوحة والاحتلال سيدفع ثمن حماقاته في الأقصى
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة "حماس" د.عبد اللطيف القانوع أن الاحتلال يتحمل النتائج المترتبة على اقتحامات المستوطنين وسيدفع ثمن حماقته.

العالم - الإحتلال

وأوضحت في تصريحات صحفية أن سلوك الاحتلال الوحشي بحق المصلين والمعتكفين لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة الدفاع عن الأقصى.

وقال القانوع:" إن استمرار الاحتلال في حماقاته سيفجر المعركة من جديد لحماية الأقصى ونصرة أهلنا هناك" مشيراً على أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن المسجد الأقصى وسيظل مرابطاً في ساحاته ولن يسمح للاحتلال أن ينفرد به ويواصل اقتحاماته.

وشدد على أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي ستبقى مفتوحة وستشتد في مواجهة العدوان، وأنه ليس أمام الاحتلال إلا وقف الاقتحامات وإنهاء كل أشكال العدوان.

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