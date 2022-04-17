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الأردن يحذر من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم في "الأقصى"

الأردن يحذر من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم في
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من أن استمرار الكيان الإسرائيلي في خطواتها التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرفية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت: إن "الحرم القدسي الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسئوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول- في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الأحد- على أن [إسرائيل] تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.. مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على [إسرائيل] لوقف هذه الممارسات.

وأدان قيام الشرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلية مجددا، اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.

القدس_ هي_المحور

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الأردن يحذر من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم في "الأقصى"

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