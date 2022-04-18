كوريا الجنوبية تختبر رادرات عالية القدرة لسفنها الحربية

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وجاء في منشور على الموقع "بدأ المطورون في شركة Hanwha Systems الكورية الجنوبية باختبار جيل جديد من رادارات مصفوفة المسح الإلكتروني النشط AESA التي طوروها لتعمل مع أحدث السفن في سلاح البحرية في البلاد، هذه الرادارات يجب أن تحسن بشكل كبير قدرات القوات العسكرية على اكتشاف الأهداف البحرية والجوية المعادية".

وتبعا للموقع فإن كوريا الجنوبية "تخطط لاستخدام الرادارات الجديدة في سفن FFX-III الحربية والتي ستبدأ بتشغيل أول سفينة منها عام 2024، كما ستستعملها مع المدمرات العسكرية البحرية المستقبلية من نوع KDDX، وأن هذه الرادارات ستكون قادرة على اكتشاف نحو 4000 هدف في وقت واحد".

وأشار الموقع إلى أن الرادارات الكورية الجنوبية الجديدة ستتمتع بحماية ممتازة كونها ستدمج داخل مجمع الصاري في السفن الحربية، كما صممت لتكون عملية صيانتها وتحديثها سهلة". منوها إلى "أن كوريا الجنوبية كانت قد شككت في بداية مشروع تطوير هذه الرادارات بإمكانية نجاح المشروع كون الولايات المتحدة لم تزودها بالبيانات الفنية والتقنية اللازمة للأمر، لكن شركة Hanwha Systems المحلية نجحت بالفعل بمشروعها وطورت نماذج أولية لهذا الرادارات خلال 4 سنوات من بدء المشروع".