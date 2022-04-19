أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

ايران ..

رئيسي يحذر الكيان الصهيوني في يوم الجيش .. سنرد على تهديد إيران بقلب تل أبيب

ابتكار ...

.. قواتنا المسلحة سترد بشكل مدمر على أي تحرك خاطئ

جوان ..

العالم الإسلامي يشجب بشدة جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد

سياست روز ..

تشديدا للحصار على اليمن .. تحرك أمريكي لإيجاد دوريات بحرية بالبحر الأحمر

كيهان ..

توتر بشبه الجزيرة الكورية .. مناورات أمريكية كورية جنوبية, وتجارب صاروخية كورية شمالية

مردم سالاري..

الجمهوريون يلوحون بورقة مساءلة بايدن في حالة فوزهم بإنتخابات الكونغرس النصفية

حمايت ..

هلع الكيان الصهيوني من إحتمال إمتداد الإشتباكات بالقدس إلى كل أنحاء الضفة الغربية

قدس ..

مؤشرات تبلور إنتفاضة جديدة كبرى في الضفة الغربية المحتلة

خراسان ..

توتر بين موسكو وتل إبيب إثر إدانة الكيان الصهيوني للحرب الروسية على أوكرنيا

جمهوري اسلامي ..

الإمارات والخيانة الجديدة .. المشاركة في مراسم تأسيس الكيان الصهيوني

آفتاب يزد ..

المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد يتهم المرشحة الرئاسية بالإنتخابات الفرنسية مارين لوبان بالإختلاس

جام جم ..

إنذار شديد للصهاينة في الإستعراض العسكري بطهران بمناسبة يوم الجيش

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( رسالة مهمة موجهة لتل أبيب).. وجه الرئيس ابراهيم رئيسي انذارا صريحا للكيان الصهيوني في خطابه في الاستعراض العسكري الضخم بطهران امس بمناسبة يوم الجيش . رئيسي قال بصراحة ان ايران سترد في قلب تل ابيب على اي تهديد واي تحرك يستهدفها من قبل الكيان الصهيوني. ( إن هذا الإنذار يعكس واقع إقتدار بلادنا وقواتنا المسلحة كما يسلط الضوء على واقع هشاشة وضعف الكيان الصهيوني ) ورغم ان هذا الكيان يحاول التظاهر بالقوة عبر رفع عقيرته باطلاق تهدايدت ضط بلادنا من حين لاخر .

وهذا الانذار الذي وجهه رئيس الجمهورية للكيان الغاصب جاء مع اقتراب حلول يوم القدس العالمي الامر الذي ينعش آمال الشعب الفلسطيني بقدرة جبهة المقاومة بمحور ايران الاسلام على دعم جهاده لتحرير ارضه وترابه ولتحرير القدس بشكل خاص .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( إنتهت مرحلة التساهل الروسي ).. موسكو تحدثت مؤخرا عن رصد نظمها الرادارية والصاروخية المتطورة بسوريا لمسار الطائرات الصهيونية التي شنت غارة مؤخرا على ضواحي دمشق , وتزامن هذا الاعلان مع شجب موسكو لشن الاحتلال الصهيوني هجوما على المسجد الاقصى ولاستخدامه العنف ضدالفلسطينيين . ( إن ما يحدث يعكس حدوث تغيير في الرؤية الروسية للكيان, يرتبط بإستياء موسكو من موقفه بشأن أوكرانيا ) فروسيا دأبت على الاكتفاء بأبداء قلقها من الغارات الصهيونية على سوريا فيما حرصت تل ابيب على عدم الاقتراب من قاعدة حميميم العسكرية الروسية بسوريا والقيام في نفس الوقت بتحركات دبلوماسية لتعزيز العلاقات مع موسكو , لذلك ترددت تل ابيب في اتخاذ موقف واضح بشأن الحرب باوكرانيا لتفادي اغضاب موسكو الا ان الضغوط الامريكية دفعت بوزير الخارجية الصهيوني لادانة هذه الحرب ولاتهام روسيا بارتكاب جرائم فيها, وهكذا جاء الرد الروسي بشكل سريع, وقد يواجه الكيان تحديات جدية في اية محاولات جديدة لشن غارات على سوريا .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( تحرك بن سلمان لتسهيل عودة ترامب )..جاء فيه كشفت محافل اعلامية امريكية عن خفايا توظيف ولي عهد السعودية لاموال تصل الى ملياري دولار في شركة يديرها "جرد كوشنر" مستشار وصهر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب .وفي هذا السياق.. (قال تحقيق صحفي إن هدف بن سلمان من وراء هذا الإستثمار, تعبيد الطريق أمام عودة ترامب للبيت الأبيض ) وذلك لاعادة العلاقات بين واشنظن الى سابق عهدها بعد الفتور الذي طغى عليها منذ وصول بايدن للسلطة . وحسب هذا التحقيق ايضا يبدو ان بين سلمان اراد ان يكافئ كوشنر على دوره في توطيد العلاقات الامريكية السعودية .

ايران...

صحيفة ايران كتبت عن قيام تركيا بعمليات عسكرية جديدة في شمال العراق في مقالها ( جروح قفل المخلب بشمال العراق ) .. على مدى السنوات الاخيرة دأبت تركيا على شن عمليات عسكرية مختلفة في عمق الاراضي العراقية بشمال هذا البلد. ( تركيا تتذرع بمهاجمة حزب العمال الكردستاني المعارض لتبرير هذه العمليات وتقيم عبرها العديد من القواعد ومناطق النفوذ ) اي كما هو الحال على صعيد التدخل العسكري التركي في شمال سوريا ايضا , حيث تقيم تركيا قواعد عسكرية هناك بذريعة التصدي لتهديدات محتملة من قبل تنظيم " وحدات حماية الشعب الكردي" .

وذلك في تجاهل تركي صارخ لحقوق السيادة الوطنية لكل من العراق وسوريا , واستغلالا من انقرة للاوضاع الامنية الخاصة في هذين البلدين لتحقيق نوايا توسعية ترتبط بطموحات اردوغان وحزبه الحاكم وكذلك لاستقطاب انظار الداخل للتعتيم على الازمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها الاقتصاد التركي بتزايد التضخم والبطالة وانخفاض سعر صرف الليرة التركية بشكل كبير ..

اعتماد..

كتبت صحيفة اعتماد في مقالها ( آفاق تفاقم التوتر بشبه الجزيرة الكورية ).. تشهد الاجواء في شبه الجزيرة الكورية المزيد من التوتر والتصعيد منذ ايام وسط تبادل للاتهامات بين سيؤول وبيونغ يانغ والتلويح المتقابل بشن ضربات استباقية وغير ذلك . ( إن مواقف الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المتصلبة إزاء كوريا الشمالية وتعزيزه للعلاقات مع واشنطن يثير غضبا أكبر في بيونغ يانغ) وتشير كل المؤشرات الى ان المستقبل قد يحمل معه خطر حدوث مواجهة مفتوحة بين الكرفين مع قيام كوريا الجنوبية بمناورات عسكرية واسعة مع امريكا واندفاع كوريا الشمالية في اجراء سلسلة تجارب صاروخية وحتى قرب قيامها بتجربة نووية جديدة .وفي ظل مثل هذه الاجواء قد يشهد العالم ازمة ساخنة اخرى لا تقل خطورة عن الازمة الاوكرانية .