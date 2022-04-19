بدء عمليات عسكرية روسية واسعة في الدونباس

العالم - خاص بالعالم

وتقوم القوات الجوية والمدفعية الروسية بشن ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.هذا أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة.



وكانت موسكو اعلنت أن قواتها شنت عشرات الضربات على الشرق الأوكراني، غداة إعلان كييف عن هجوم جديد واسع النطاق للجيش الروسي في المنطقة، وذلك بعد قرابة شهرين من بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

وبواسطة صواريخ عالية الدقة، قوضت القوات الجوية الروسية ثلاثة عشر موقعا للجيش الأوكراني .وفي منطقة دونيتسك المجاورة، يقصف الروس باتجاه ماريينكا وأوتشيريتين وأفدييفكا، وفق ما كشف حاكم المنطقة بافلو كيريلنكو .



ويعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة ماريوبول الساحلية على بحر ازوف ،انتصارا مهما لأنه سيسمح للقوات الروسية بتعزيز مكاسبها في المنطقة الساحلية المطلة على بحر آزوف من خلال ربط منطقة دونباس التي يسيطر موالون لها على جزء منها، بشبه جزيرة القرم .



وضمن تواصل خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق اوكرانيا،تؤكد موسكو ان العمليات العسكرية تحقق أهدافها المرسومة .



وأكد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي:"يقوم الجيش الروسي بتنفيذ المهام التي حددها القائد الأعلى في سياق العملية العسكرية الخاصة. ويجري تنفيذ خطة تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين باستمرار، وتتخذ التدابير للعودة إلى الحياة السلمية وإعادة الأمن في الأماكن المحررة".



من جانب آخر أشار شويغو إلى أن واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال حتى آخر أوكراني.



من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، وأكد أن بلاده كانت مضطرة لبدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونيتسك ولوغانسك.

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