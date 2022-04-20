وفد مالي تونسي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الأزمة الاقتصادية

العالم - تونس

وقالت وزارة المالية التونسية، في بيان، إن الوفد التونسي ضم وزيرة المالية "سهام البوغديري نمصية" (عبر الفيديو)، ووزير الاقتصاد والتخطيط "سمير سعيّد"، ومحافظ البنك المركزي "مروان العباسي" الموجودان في واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، فيما ترأس وفد الصندوق مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "جهاد عزور".

وقال بيان وزارة المالية التونسية إن "اللقاء تطرق لتقدّم المحادثات الجارية بين تونس وصندوق النّقد الدولي، من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق بين الطرفين".

وذكرت المالية التونسية أن "الجانبين تطرقا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدّولة التونسيّة لتسريع نسق الإصلاحات ووضعها حيّز التنفيذ، بالتشاور مع شركائها من المنظّمات الوطنيّة، من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الصّعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي استفحل على إثر أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأكرانية".

وأكدت المالية التونسية أن "هذه اللقاءات ستتواصل على امتداد هذا الأسبوع بحضور الفرق الفنية لمواصلة المحادثات".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، تفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو/تموز الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعّد جملة من "الإجراءات الاستثنائية" بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولا إلى حله في 30 مارس/آذار الماضي.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على حزمة إنقاذ بـ4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لتمويل برنامجها الإصلاحي.