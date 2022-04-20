الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس اللبناني: اعتداء الاحتلال على الأقصى لن يغير هوية المدينة المقدسة

الرئيس اللبناني: اعتداء الاحتلال على الأقصى لن يغير هوية المدينة المقدسة
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأربعاء، ضرورة الضغط لإيقاف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلّين فيه.

العالم - فلسطين

وقال عون في تغريدةٍ في "تويتر" إنّ "اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الأقصى والمصلّين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس، لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها".

اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الاقصى والمصلّين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها.

وعبّر عون عن تضامنه مع "المقدسيين والفلسطينيين الصامدين في مواجهة محاولات تهويد الأقصى، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

وتحدّت المرابطات المقدسيات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى اليوم، وردّدن الهتافات التي تؤكد تمسّكهن بالأقصى.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحامهم للمسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي، فيما يتصدى الفلسطينيون لهم، على الرغم من رصاص القوات الإسرائيلية.

روابط ذات صلة

الرئيس اللبناني يلتقي بسفير لبنان لدى السعودية قبل عودته للمملكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد بالخريطة/ تطورات اليوم الـ56 للحرب في اوكرانيا

الأمم المتحدة تناقش تقييد استخدام الفيتو

أوغلو: الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام ازدادت في الغرب

البنتاغون يعلن تلقّي أوكرانيا طائرات مقاتلة

نائب الرئيس الايراني يوعز بمتابعة حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان

محكمة بريطانية تقضي بترحيل مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى أمريكا