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جولة جديدة للمبعوث الأممي للصحراء الغربية لحل الأزمة

جولة جديدة للمبعوث الأممي للصحراء الغربية لحل الأزمة
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم قريبا بجولة إقليمية جديدة لمحاولة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

العالم - المغرب

وستجري هذه الجولة ما بعد نهاية اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء، فيما أجاب ميستورا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت الجولة ستجري في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بالقول: "لا، ونأمل أن تكون قريبا".

ونقل عن دبلوماسيين أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لم يذكر في تصريحه "مواعيد جديدة لمجلس الأمن الدولي، ولم يحدد إلى أين ينوي الذهاب في إطار جولته الجديدة".

وحسب هؤلاء الدبلوماسيين، فقد كرر أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة نصف السنوية، "نفس مواقفهم" من الصراع، فيما قام ستيفان دي ميستورا، الذي عين في منصبه في نوفمبر، "بأول جولة له في المنطقة في يناير، والتي أخذته إلى الرباط وموريتانيا والبوليساريو والجزائر".

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جولة جديدة للمبعوث الأممي للصحراء الغربية لحل الأزمة

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