الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الأمريكي قد يزور كوريا الجنوبية قريبا

الرئيس الأمريكي قد يزور كوريا الجنوبية قريبا
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

من المرجح أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن سيئول في الفترة من 20 إلى 22 مايو في أول قمة له على الإطلاق مع الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، حسبما ذكرت مصادر اليوم الخميس.

العالم-الاميركيتان

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية قبل أو بعد سفره إلى اليابان لحضور اجتماع الحوار الأمني الرباعي في 24 مايو.

وقالت مصادر إن الفترة من 20 إلى 22 مايو ظهرت كتواريخ محتملة لزيارته خلال المحادثات بين المسؤولين في سيئول وواشنطن.

وقال أحد المصادر، "أعتقد أن الولايات المتحدة تخطط للزيارة بهدف تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية".

لا تزال التفاصيل قيد الإعداد، بما في ذلك موعد وصول بايدن إلى سيئول ومكان القمة، حيث سينقل يون المكتب الرئاسي من تشيونغ وا دايه إلى ما يعرف الآن بمجمع وزارة الدفاع.

ومن المتوقع أن يصل فريق أمريكي متقدم إلى سيئول في نهاية هذا الأسبوع للنظر في الأماكن المحتملة.

وتشمل مواقع القمة المحتملة حاليا مركز مؤتمرات الدفاع، وهي منشأة تستخدم لحفلات الزفاف والمآدب المجاورة لوزارة الدفاع، والمتحف الوطني الكوري القريب.

ومن المقرر أن تصبح القمة أسرع قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الإطلاق منذ تنصيب رئيس كوري جنوبي. وسيتولى يون منصبه في 10 مايو.

روابط ذات صلة

بايدن يبلغ أوباما نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة

بدء مؤتمر عبر الفيديو بين بايدن وحلفائه حول الحرب في اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواجهات بين المواطنين والاحتلال في قرية العيساوية

إثيوبيا... الجوع يقتل نحو ألفي طفل في تيغراي خلال عام

مستوطنون يغلقون طريق قلقيلية - نابلس

التضييق على الفلسطينيين بالقدس القديمة

حملة إلكترونية في أميركا لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس الأمريكي قد يزور كوريا الجنوبية قريبا