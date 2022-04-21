الاحتلال ينسحب من الأقصى بعد اقتحام 762 مستوطنًا لباحاته

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر إعلامية مقدسية، أن "العدوان الإسرائيلي في الأقصى، خلف نحو 27 إصابة، إحداها خطيرة في الوجه، إلى جانب الاعتداء بالضرب على المرابطين والمرابطات، كما جرى اعتقال ثلاثة آخرين".

ومنعت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للأقصى، طواقم الإسعاف من تقديم العلاج لبعض المصابين داخل المصلى "القبلي".

وذكرت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 762 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى صباح اليوم، في خامس أيام ما يسمى "عيد الفصح" العبري، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر إعلامية، أن قوات الاحتلال اعتدت على النساء عند قبة الصخرة، وأبعدتهن لمسافة كبيرة عن المستوطنين المقتحمين لمنع التشويش عليهم، فيما اعتقلت شابًا من المكان لدى محاولته الدفاع عنهن، كما اعتقل آخرين من داخل باحات المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال، فجر اليوم، قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر، كما انتشرت بشكل واسع على بوابات المسجد، لمنع المصلين من العودة والدخول إليه مجددا.

ويقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بشكل يومي، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي الذي حل هذا العام، متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ما بين 16 و22 نيسان/أبريل الجاري.