الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الإعلام السعودي يتجاهل أحداث فلسطين الأخيرة

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

الإحتلال الإسرائيلي لا يعرف إلا لغة القوة. على هذه القاعدة جاءت الأحداث الاخيرة في فلسطين، حيث اطلقت المقاومة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ردا على انتهاكات الإحتلال بحق الفلسطينيين في القدس والمسجد الاقصى. جيش الاحتلال رد باستهداف مواقع في قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

هذه الأحداث تزامنت مع الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وسماحه للمستوطنين باقتحام المسجد في وقت اقيمت مسيرة الاعلام الاسرائيلية والتي حذرت المقاومة من انها ستشعل الساحة في حال السماح لها بالوصول الى المسجد الاقصى.

كل ما يجري والذي وصلت اصداؤه الى كل العالم، لم يصل الى صفحات الاعلام السعودي. من قناة الحدث التي هلَّلت للغارات الاسرائيلية على قطاع غزة واعتبرت ان القصف طال اهدافا مشروعة. الى موقع قناة العربية الذي غطى الحرب في اوكرانيا بتفاصيلها لكن لا خبر ولو بشكل هامشي عن فلسطين. والرسالة وصلت

تفاعل كبير في مواقع التواصل مع ما يجري في فلسطين. "ندى" كتبت هنا. المقاومة في غزة هي التي ردعت الصهاينة وثم المقاومة في القدس

حساب "عربي ثائر" غرد ايضا. الفيسبوك اغلق لي صفحات كثيرة لاني انتقدت حكام تل الربيع والحجاز وهذا الخائن عندنا في حرب غزة الاخيرة. الفيسبوك كان مثل القبة الحديدية ترد كل صواريخ المدونين. يكفي ان تكتب مقاومة حتى تخسر حسابك نفاق هذا الغرب لا حدود له

اما "هناء جابر" فعلقت. إطلق نيرانك لا ترحم. الغطرسة الصهيونية بدها إطلاق صواريخ وعلى مقاومة غزة إطلاقها وتأديب الكيان المحتل.

روابط ذات صلة

قيادي في الديمقراطية : "إسرائيل" حاولت أن تغير قواعد اللعبة لكنها فشلت

عبداللهيان: ارساء السلام يتيسر بالانهاء الكامل لاحتلال فلسطين

أحداث فلسطين..إفرازات تراجع الدور الأميركي في المنطقة

أنباء عن إلغاء الإمارات مشاركتها في عرض جوي إسرائيلي بذكرى احتلال فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. متابع للشأن الإسرائيلي: التصعيد الصهيوني يعيد شبح المعركة فوق المستوطنات

كميات المخزنة تكفي لشهر ونصف... وزير الاقتصاد اللبناني يكشف عن كميات الطحين والقمح المخزنة

شاهد.. ابن سلمان وكوشنر يعودان الى الواجهة..

شاهد.. مصر تفتري كذبا على العالم بشأن الشهيد سليماني

شاهد.. الإمارات ترقص على جراح الفلسطينيين

مقتل 17 شخصاً بهجومين إرهابيين في نيجيريا