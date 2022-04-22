شاهد.. الإعلام السعودي يتجاهل أحداث فلسطين الأخيرة

العالم - خاص بالعالم

هذه الأحداث تزامنت مع الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وسماحه للمستوطنين باقتحام المسجد في وقت اقيمت مسيرة الاعلام الاسرائيلية والتي حذرت المقاومة من انها ستشعل الساحة في حال السماح لها بالوصول الى المسجد الاقصى.

كل ما يجري والذي وصلت اصداؤه الى كل العالم، لم يصل الى صفحات الاعلام السعودي. من قناة الحدث التي هلَّلت للغارات الاسرائيلية على قطاع غزة واعتبرت ان القصف طال اهدافا مشروعة. الى موقع قناة العربية الذي غطى الحرب في اوكرانيا بتفاصيلها لكن لا خبر ولو بشكل هامشي عن فلسطين. والرسالة وصلت

تفاعل كبير في مواقع التواصل مع ما يجري في فلسطين. "ندى" كتبت هنا. المقاومة في غزة هي التي ردعت الصهاينة وثم المقاومة في القدس

حساب "عربي ثائر" غرد ايضا. الفيسبوك اغلق لي صفحات كثيرة لاني انتقدت حكام تل الربيع والحجاز وهذا الخائن عندنا في حرب غزة الاخيرة. الفيسبوك كان مثل القبة الحديدية ترد كل صواريخ المدونين. يكفي ان تكتب مقاومة حتى تخسر حسابك نفاق هذا الغرب لا حدود له

اما "هناء جابر" فعلقت. إطلق نيرانك لا ترحم. الغطرسة الصهيونية بدها إطلاق صواريخ وعلى مقاومة غزة إطلاقها وتأديب الكيان المحتل.