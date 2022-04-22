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سرقة علنية.. الاحتلال الامريكي يدخل 35 آلية لنهب النفط السوري

سرقة علنية.. الاحتلال الامريكي يدخل 35 آلية لنهب النفط السوري
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي زيادة تواجدها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية حيث أدخلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 35 آلية إلى قواعدها في الحسكة.

العالم - سوريا

مصادر محلية من ريف اليعربية ذكرت لـسانا أن “رتلاً مؤلفاً من 35 آلية محملاً بالذخائر والمعدات والمواد اللوجستية إضافة إلى صهاريج نفط دخل عبر معبر الوليد اللاشرعي مع العراق واتجه نحو عدد من قواعد الاحتلال في المنطقة”.

وبينت المصادر أن الصهاريج التي أدخلها الاحتلال مخصصة لنقل النفط وهي فارغة ستتم تعبئتها بالنفط السوري الذي تسرقه قوات الاحتلال بالتعاون مع “قسد” من عدة مناطق بريف الحسكة.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي المنتشرة في مناطق الجزيرة السورية إلى إدخال وإخراج معدات عسكرية بشكل شبه يومي من وإلى قواعدها حيث أخرجت الاثنين الفائت رتلاً مؤلفاً من 108 آليات من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري اتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي على الحدود مع العراق.

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سرقة علنية.. الاحتلال الامريكي يدخل 35 آلية لنهب النفط السوري