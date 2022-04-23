شاهد.. محمد بن سلمان وطموح الوصول الی العرش

العالم - خاص بالعالم

وقال صفا في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان محمد بن سلمان، کان منذ اللحظة الاولی لوصول والده الی السلطة لديه طموح مبالغ فيه، فبدأ بإزالة عمه من ولاية العهد ومن ثم ابن عمه محمد بن نايف، فتربع هو علی السلطة.

وأضاف ان محمد بن سلمان، لم يکتف بموقع ولي العهد، فهو يريد ان يکون الملک، فبالرغم من ممارسته السلطة في السعودية، يريد ان يصل الی عنوان الملک ايضاً وهو يبذل جهود جبارة للوصول الی هذا الموقع.

وبيّن ان احداث کثيرة منعت محمد بن سلمان من الوصول الی العرش في السعودية منها أمور تتعلق بحقوق الانسان والاعتقالات والاعدامات وليست قضية جمال خاشقجي الا واحدة من هذه القضايا.

واشار الی الدراسة الصادرة عن Arab Center Washington DC، حول محمد بن سلمان والتي تؤکد إن ما يسمى الإصلاحات الدينية التي يتم الترويج لها في السعودية تستهدف تعزيز سلطة محمد بن سلمان والقضاء على مراكز القوى البديلة القادرة على تحدي حكمه.

وأکد ان توقيت نشر هذه الدراسة ليس توقيتاً بريئاً خاصة ان العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة تشهد أزمة متجذرة.